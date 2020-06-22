2020-06-22T14:27:28+03:00
Происшествия

В пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчина

Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать людей из многоквартирного дома
Наталья Меркулова
Поделиться:
В пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчинаВ пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 июня, в многоквартирном доме в 1-м Микрорайоне города Мценска случился пожар. Огонь вспыхнул в районе двух часов ночи.

Очагом возгорания стала комната на втором этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пять человек из-за сильного задымления. Один пожилой 63-летний мужчина во время пожара пострадал и был срочно доставлен во Мценскую ЦРБ.

- В результате пожара в комнате на втором этаже выгорели предметы интерьера и мебели. В настоящее время устанавливаются причина пожара и размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловский СК организовал проверку после обнаружения колодца с останками времен ВОВ
В Орле за два года в строительство школ и детсадов вложат 1,5 миллиарда рублей
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
Орловские управляющие компании задолжали энергетикам более 91 миллиона рублей
В Орле уклонистов предупредили об уголовной ответственности
Ряд улиц Орла на несколько дней останется без света, газа и горячей воды
В Орле 10-летний мальчик попал под машину, перебегая дорогу
22 июня: еще 58 орловцев заболели коронавирусом и 10 выздоровели
В Орле состоялась акция «Свеча памяти»
В пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчина
За полгода приставы взыскали с орловцев более 800 миллионов рублей
Орловец на телеге заехал в соседнюю деревню и обокрал женщину
После столкновения автобуса и иномарки в Орле за медпомощью обратились пять человек
Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Орлом
Шесть орловских медиков удостоились государственных наград
На новой рабочей неделе жара в Орловской области спадет, но ненадолго
На орловской трассе задержали двух парней, перевозивших партию наркотиков
Покос и демонтаж: в Орле прошел экологический субботник
20 июня: в Орловской области выявили еще 65 заболевших коронавирусом
За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия
Студентка из Орла выиграла Всероссийский конкурс проектов