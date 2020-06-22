В пожаре во Мценске 21 июня пострадал пожилой мужчина
В воскресенье, 21 июня, в многоквартирном доме в 1-м Микрорайоне города Мценска случился пожар. Огонь вспыхнул в районе двух часов ночи.
Очагом возгорания стала комната на втором этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пять человек из-за сильного задымления. Один пожилой 63-летний мужчина во время пожара пострадал и был срочно доставлен во Мценскую ЦРБ.
- В результате пожара в комнате на втором этаже выгорели предметы интерьера и мебели. В настоящее время устанавливаются причина пожара и размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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