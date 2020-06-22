22 Июнь 2020 2020-06-22T10:36:27+03:00

За полгода приставы взыскали с орловцев более 800 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В 2020 году в регионе должников оказалось больше, чем в 2019-м

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Служба судебных приставов в Орловской области подвела итоги работы за первое полугодье. Оказалось, в 2020 году ведомству пришлось держать на контроле более 300 тысяч исполнительных производств - почти на 60 тысяч больше, чем за первое полугодье 2019-го.

Орловцы продолжают накапливать долги по штрафам ГИБДД, кредитам, налогам и алиментам на детей. Приставы уже взыскали с жителей региона более 821 миллиона рублей задолженностей, на 50 миллионов больше аналогичного периода.

- В результате проведенных исполнительных действий за 4 месяца 2020 года окончено и прекращено более 75 тысяч исполнительных производств. При этом 60 тысяч производств окончено фактическим исполнением требований, - пояснили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU