2020-06-22T10:16:19+03:00
Общество

Орловец на телеге заехал в соседнюю деревню и обокрал женщину

Пенсионер заглянуть ночью в «гости» и вывез вещи на 15 тысяч рублей
Наталья Меркулова
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Орловец на телеге заехал в соседнюю деревню и обокрал дом местной жительницыОрловец на телеге заехал в соседнюю деревню и обокрал дом местной жительницыФото: Архив "КП"
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В Колпнянском районе пенсионер попался на краже вещей из дома местной жительницы. Воспользовавшись тем, что женщина гостит у родственников, он забрался в ее пустующий дом и забрал вещи на 15 тысяч рублей.

На кражу 60-летнего мужчину потянуло после застолья. Он запряг лошадь в телегу и поехал кататься в соседнее село. Заприметив дом без хозяина, он сломал навесной замок и забрался внутрь. Затем прихватив с собой иконы, подушки, посуду, фляги и электроинструмент, спокойно погрузил все в свою телегу и поехал в родную деревню.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Вскоре личность подозреваемого была установлена. В его надворных постройках обнаружили похищенное имущество. Мужчина сознался в совершенном преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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