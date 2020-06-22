2020-06-22T09:48:27+03:00
Происшествия

После столкновения автобуса и иномарки в Орле за медпомощью обратились пять человек

9-летняя девочка была госпитализирована с места происшествия
Наталья Меркулова
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в Северном районе Орла дорогу не поделили автобус «ПАЗ» и иномарка «Ниссан". Фото: Госавтоинспекция Орловской областив Северном районе Орла дорогу не поделили автобус «ПАЗ» и иномарка «Ниссан". Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Вечером в субботу, 20 июня, в Северном районе Орла дорогу не поделили автобус «ПАЗ» и иномарка «Ниссан Кашкай». В результате за медицинской помощью обратились сразу пять человек.

Инцидент произошел в 20:40 на улице Металлургов напротив ДК «Металлург». Автобус под управлением 31-летнего водителя ехал в это время со стороны Раздольной улицы в сторону Московского шоссе. В этот же самый момент по улице по улице Космонавтов со стороны Маринченко ехала легковушка. Избежать столкновения не удалось.

9-летняя девочка госпитализирована с места происшествия. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

9-летняя девочка госпитализирована с места происшествия. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

- В результате ДТП телесные повреждения получила и госпитализирована 9 летняя девочка, пассажирка «Ниссан». Кроме того, вскоре за медицинской помощью обратились две пассажирки автобуса (девушка 30 лет и женщина 47 лет) и 41-летний водитель иномарки. Они не госпитализированы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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