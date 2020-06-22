2020-06-22T09:29:44+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Орлом

В столкновении с иномарки с «МАЗом» пострадали три человека
Наталья Меркулова
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Стали известны подробности ДТП с "МАЗом" на объездной дороге под Орлом. Фото: Госавтоинспекция Орловской областиСтали известны подробности ДТП с "МАЗом" на объездной дороге под Орлом. Фото: Госавтоинспекция Орловской области
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В субботу, 20 июня, на автодороге «Крым-2» под Орлом произошло ДТП. Легковушка врезалась в большегруз с прицепом. Инцидент произошел в восемь часов вечера.

Как пояснили сегодня «Комсомолке» в региональной Госавтоинспекции, автомобиль «Опель» с 49-летним водителем за рублем ехал со стороны Курска и во время поворота налево столкнулся с «МАЗом».

- В результате аварии три пассажира «Опеля» (36-летний мужчина и две женщины 40 и 43 лет) получили телесные повреждения и были госпитализированы с места происшествия, - рассказали «КП» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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