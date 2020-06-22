Стали известны подробности ДТП на объездной дороге под Орлом
В субботу, 20 июня, на автодороге «Крым-2» под Орлом произошло ДТП. Легковушка врезалась в большегруз с прицепом. Инцидент произошел в восемь часов вечера.
Как пояснили сегодня «Комсомолке» в региональной Госавтоинспекции, автомобиль «Опель» с 49-летним водителем за рублем ехал со стороны Курска и во время поворота налево столкнулся с «МАЗом».
- В результате аварии три пассажира «Опеля» (36-летний мужчина и две женщины 40 и 43 лет) получили телесные повреждения и были госпитализированы с места происшествия, - рассказали «КП» в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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