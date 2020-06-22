2020-06-22T09:11:25+03:00
Общество

Шесть орловских медиков удостоились государственных наград

Президент России подписал указ о присвоении врачам, медсестрам и ученым Орденом Пирогова и Медали Луки Крымского
Наталья Меркулова
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Накануне Дня медицинского работника, 21 июня, шесть орловских медиков удостоились государственных наград за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и исполнение профессионального долга.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении врачам, медсестрам и ученым Орденом Пирогова и Медали Луки Крымского. Среди них Орденом награждены главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева, замглавного врача больницы Боткина Михаил Волчков, замглавного врача больницы Семашко Инесса Гагина и врач-инфекционист больницы Боткина Владимир Катырин, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Зоя Зубкова и биолог Ольга Цицина.

Кроме того, за самоотверженный труд Медалью Луки Крымского удостоилась Людмила Рождественская, старшая медсестра больницы им. Семашко.

- Оставаясь на передовой, вы достойно держите оборону, противостоите опасному недугу и мужественно сражаетесь за жизнь и здоровье каждого человека. Никто из вас не дрогнул. Не отступил. Не забыл о своем долге и данной клятве, профессионально и ответственно выполняет поставленные задачи. Убежден, вместе мы победим опасную болезнь и вернем жизнь в привычное русло, - обратился к медикам губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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