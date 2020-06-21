2020-06-21T10:59:02+03:00
Общество

На новой рабочей неделе жара в Орловской области спадет, но ненадолго

Читайте подробный прогноз погоды с 22 по 26 июня
Наталья Меркулова
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Прогноз погоды в Орловской области с 22 по 26 июняПрогноз погоды в Орловской области с 22 по 26 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущая рабочая неделя в Орловской области будет не такой жаркой, как предыдущая. Однако рассчитывать на то, что свежесть задержится в регионе надолго не стоит. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра.

В понедельник, 22 июня, будет облачно, возможны кратковременные дожди. Восточный ветер достигнет силы 5 м/с. Воздух днем прогреется до +24 градусов, ночью до +15. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник ситуация существенно не изменится. Все так же облачно, местами пройдут небольшие дожди, ветер 4 м/с сохранит свое направление. Однако в этот день жара еще немного спадет. Столбики термометров зафиксируются на отметке в 20 градусов тепла. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В среду, 24 июня, выглянет солнце. Температура вновь поднимется до +24 градусов, ветер изменит направление на северо-восточное с силой 5 м/с. Возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

25 числа синоптики прогнозируют погоду без осадков с переменной облачностью. С четверга температура воздуха вновь начнет повышаться. В этот день она составит +25 градусов. Ветер северный 4 м/с. Атмосферное давление повысится до 751 мм рт.ст.

В пятницу, 26 июня, столбики термометров поднимутся до +26. Переменная облачность. Вероятны дожди. Ветер поднимется до 6 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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