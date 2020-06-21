На орловской трассе задержали двух парней, перевозивших партию наркотиков

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:22:50+03:00

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На автодороге «Орел-Тамбов» в Ливенском районе с поличным взяли двух парней, перевозивших целую партию наркотиков. В машине «Лада» у молодых людей обнаружили более 100 свертков и пакетов с одноразовой дозой «соли».

29-летний орловец и его 24-летний подельник уже были на примете у сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Получив оперативную информацию о том, что они собрались сбыть запрещенное вещество, их перехватили.

- В автомобиле, в котором передвигались злоумышленники, было обнаружено расфасованное синтетическое наркотическое средство общей массой более 109 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU