2020-06-21T10:22:50+03:00
Происшествия

На орловской трассе задержали двух парней, перевозивших партию наркотиков

У молодых людей обнаружили более 100 свертков «синтетики»
Наталья Меркулова
Поделиться:
У молодых людей обнаружили более 100 свертков «синтетики». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиУ молодых людей обнаружили более 100 свертков «синтетики». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

На автодороге «Орел-Тамбов» в Ливенском районе с поличным взяли двух парней, перевозивших целую партию наркотиков. В машине «Лада» у молодых людей обнаружили более 100 свертков и пакетов с одноразовой дозой «соли».

29-летний орловец и его 24-летний подельник уже были на примете у сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Получив оперативную информацию о том, что они собрались сбыть запрещенное вещество, их перехватили.

- В автомобиле, в котором передвигались злоумышленники, было обнаружено расфасованное синтетическое наркотическое средство общей массой более 109 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новой рабочей неделе жара в Орловской области спадет, но ненадолго
На орловской трассе задержали двух парней, перевозивших партию наркотиков
Покос и демонтаж: в Орле прошел экологический субботник
20 июня: в Орловской области выявили еще 65 заболевших коронавирусом
За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия
Студентка из Орла выиграла Всероссийский конкурс проектов
За год в Орловской области уменьшилось количество врачей и медсестр
Орловский обсерватор перенесут из лагеря «Ветерок» в Покровский район
Орловский МУП начал повторно лечить каштаны
Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной
В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок
В Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам пота
На выходных в Орловской области резко ухудшится погода
Смертельное падение: в Орле две женщины упали с 14 этажа, скрываясь от полиции
Орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по Мценску
Орловский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником
19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи
Орловцы могут предложить территории благоустройства на 2021 год
24 июня в небе над Орлом зажжется световая проекция
Генеральная уборка: в Орле вновь продезинфицировали вокзал
В Орловской области «ВАЗ» вылетел в заросли борщевика
В Орле запретили купание на центральном городском пляже
Орловцы смогут получить карту жителя Орловской области
В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией
Друг по переписке обокрал орловчанку на первом свидании
Орловские следователи начали проверку по факту гибели парня в Оке