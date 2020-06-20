20 июня: в Орловской области выявили еще 65 заболевших коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:11:43+03:00

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Сегодня, 20 июня, федеральный оперативный штаб официально подтвердил 65 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Таким образом, общее число заразившихся в регионе составило 4068 человек за весь период пандемии.

При этом практически равное число с новыми заболевшими COVID-19 составили те, кто выздоровел и смог излечиться. За минувшие сутки из больниц выписались 64 орловца. Всего переболели и вернулись к нормальной жизни 2 тысячи 128 человек.

За весь период пандемии скончались от коронавирусной инфекции 45 пациентов.

(информация обновляется)

ИСТОЧНИК KP.RU