За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:38:23+03:00

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17 июня в Управлении Росгвардии по Орловской области в режиме видео-конференции подвели итоги первого полугодья 2020 года. Одной из затронутых тем стал оборот огнестрельного оружия в регионе.

Как пояснил руководитель ведомства полковник Игорь Баранов, на данный момент на учете в Управлении Росгвардии состоит более 23 тысяч владельцев гражданского оружия. Они являются обладателями свыше 36 тысяч единиц оружия.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают ежегодный мониторинг за правилами его хранения и использования. Проведено уже пять тысяч проверок физических лиц и юридических лиц (охранных фирм).

- Личным составом Центра лицензионно-разрешительной работы выявлено более 140 нарушений установленных правил оборота оружия и составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях. На территории области изъято около 120 единиц огнестрельного оружия и свыше 40 патронов к нему, - рассказал полковник Игорь Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU