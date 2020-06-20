2020-06-20T10:38:23+03:00
Общество

За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия

В регионе продолжается мониторинг
Наталья Меркулова
Поделиться:
За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружияЗа полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

17 июня в Управлении Росгвардии по Орловской области в режиме видео-конференции подвели итоги первого полугодья 2020 года. Одной из затронутых тем стал оборот огнестрельного оружия в регионе.

Как пояснил руководитель ведомства полковник Игорь Баранов, на данный момент на учете в Управлении Росгвардии состоит более 23 тысяч владельцев гражданского оружия. Они являются обладателями свыше 36 тысяч единиц оружия.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают ежегодный мониторинг за правилами его хранения и использования. Проведено уже пять тысяч проверок физических лиц и юридических лиц (охранных фирм).

- Личным составом Центра лицензионно-разрешительной работы выявлено более 140 нарушений установленных правил оборота оружия и составлено около 300 протоколов об административных правонарушениях. На территории области изъято около 120 единиц огнестрельного оружия и свыше 40 патронов к нему, - рассказал полковник Игорь Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 июня: в Орловской области выявили еще 65 заболевших коронавирусом
За полгода сотрудники Росгвардии изъяли у орловцев 120 единиц огнестрельного оружия
Студентка из Орла выиграла Всероссийский конкурс проектов
За год в Орловской области уменьшилось количество врачей и медсестр
Орловский обсерватор перенесут из лагеря «Ветерок» в Покровский район
Орловский МУП начал повторно лечить каштаны
Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной
В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок
В Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам пота
На выходных в Орловской области резко ухудшится погода
Смертельное падение: в Орле две женщины упали с 14 этажа, скрываясь от полиции
Орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по Мценску
Орловский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником
19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи
Орловцы могут предложить территории благоустройства на 2021 год
24 июня в небе над Орлом зажжется световая проекция
Генеральная уборка: в Орле вновь продезинфицировали вокзал
В Орловской области «ВАЗ» вылетел в заросли борщевика
В Орле запретили купание на центральном городском пляже
Орловцы смогут получить карту жителя Орловской области
В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией
Друг по переписке обокрал орловчанку на первом свидании
Орловские следователи начали проверку по факту гибели парня в Оке