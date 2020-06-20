Студентка из Орла выиграла Всероссийский конкурс проектов
Студентка из Орла стала победительницей Всероссийский конкурс молодежных проектов. Разработка Натальи Захаровой смогла войти в 1 563 самых лучших в нашей стране. К слову, на конкурсе их было представлено почти 13 тысяч.
Девушка учится в ОГУ им. Тургенева. На заочном грантовом конкурсе она представила проект Всероссийского образовательного семинара «Лекториум».
- Грантовый конкурс молодежных инициатив ежегодно проводит Росмолодежь для вовлечения молодежи в творческую деятельность, социальную практику и раскрытия ее потенциала. Общая сумма грантов в этом году составила 2,1 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU