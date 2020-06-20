За год в Орловской области уменьшилось количество врачей и медсестр

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:45:32+03:00

Обеспеченность врачами в Орловской области в 2019 году составила 39 человек на 10 тысяч населения. Фото: пресс-служба облсовета

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Состояние и качество орловской медицины обсудили на заседании профильного комитета облсовета 19 июня. В центре внимания депутатов и представителей профессионального сообщества оказался отчет КСП Орловской области по аудиторской проверке учреждений здравоохранения.

Одной из основных проблем, по выводам аудиторов, стала нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Об этом на заседании комитета рассказала Ирина Лисицкая, начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений и инспектор КСП.

- В 2019 году на работу в лечебные учреждения трудоустроились 243 врача и 574 работников среднего медперсонала. При этом выбыли - 281 врач и 633 среднего медперсонала. Одни из них вышли на пенсию, другие уехали работать в другие регионы или вообще ушли из медицины. Фактически за год в нашей области число врачей уменьшилось на 38 человек, а среднего медперсонала — на 59 человек, - пояснила руководитель.

Таким образом, обеспеченность врачами в регионе в 2019 году составила 39 человек на 10 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU