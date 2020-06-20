Орловский обсерватор перенесут из лагеря «Ветерок» в Покровский район

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:59:10+03:00

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До 14 июля карантинный обсерватор для орловцев с подозрением на коронавирус все же перенесут. Из детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок» в Орловском районе его должны перевести в Центр реабилитации инвалидов «Солнышко» в Покровском районе.

О том, что до начала летней оздоровительной компании детский лагерь должен вновь распахнуть двери для школьников, сообщил еще 4 июня руководитель Департамента здравоохранения Иван Залогин.

- «Ветерок» снова станет детским лагерем. Все помещения приведут в соответствующий вид согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к летней оздоровительной компании. Дети нуждаются в отдыхе, задача крайне важная, детский лагерь будет выполнять свою функцию, - пояснил тогда руководитель Департамента.

Напомним, обсерватор на 170 мест на базе детского лагеря «Ветерок» в Орловском районе развернули еще в самом начале пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU