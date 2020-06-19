2020-06-19T17:21:05+03:00
Общество

Орловский МУП начал повторно лечить каштаны

От минирующей моли спасают 400 деревьев в областном центре
Наталья Меркулова
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Орловский МУП начал повторно лечить каштаны. Фото: пресс-служба администрации ОрлаОрловский МУП начал повторно лечить каштаны. Фото: пресс-служба администрации Орла
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Накануне, 18 июня, бригады «Зеленстроя» начали повторное лечение каштанов в Орле. Вот уже несколько лет деревья в областном центре чахнут из-за минирующей моли.

Всего лечения пройдут около 400 деревьев на бульваре Победы, улицах Лескова и Комсомольской, в сквере Генерала А.П. Ермолова. В их стволе просверлят отверстия и введут инсектицид. Каждому дереву сделают от двух до восьми инъекций по 5 мл.

- Лечение проводится в соответствии с методикой, рекомендованной научными сотрудниками Орловского государственного аграрного университета. Сверлом длиной 20 см и диаметром 4 мм в стволах каштанов проделываются отверстия. После введения препарата их заделывают садовым варом, - пояснила Оксана Тарарыченкова, начальник отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта города.

Отметим, одновременно с лечением каштанов по муниципальному контракту, к работе подключились и орловские активисты-общественники из движения «Граждане Орла».

ИСТОЧНИК KP.RU

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