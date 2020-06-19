2020-06-19T16:50:38+03:00
Общество

Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной

Полицейские уже обследуют подвалы, чердаки и дворовые территории
Наталья Меркулова
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Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной накануне и в день голосования по поправкам к КонституцииИзбирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной накануне и в день голосования по поправкам к КонституцииФото: Архив "КП"
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В Орле полным ходом идет подготовка в голосованию по поправкам в Конституцию. Состоится оно 1 июня, но проверка избирательных участков на безопасность идет уже сейчас.

К обследованию уже приступили сотрудники полиции и регионального МЧС России. Особое внимание уделяется антитеррористической безопасности.

- Сотрудники УМВД России по городу Орлу проверяют техническое состояние избирательных участком, обследуют хозяйственные постройки, подвалы, чердаки и прилегающую территорию. После обследования их возьмут под круглосуточную охрану, - сообщает Надежда Гришина, и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Напомним, в Орле будет работать 145 избирательных участков, восемь из них в больницах, стационарах, диспансерах и изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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