19 Июнь 2020 2020-06-19T16:50:38+03:00

Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной накануне и в день голосования по поправкам к Конституции Фото: Архив "КП"

Полицейские уже обследуют подвалы, чердаки и дворовые территории

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В Орле полным ходом идет подготовка в голосованию по поправкам в Конституцию. Состоится оно 1 июня, но проверка избирательных участков на безопасность идет уже сейчас.

К обследованию уже приступили сотрудники полиции и регионального МЧС России. Особое внимание уделяется антитеррористической безопасности.

- Сотрудники УМВД России по городу Орлу проверяют техническое состояние избирательных участком, обследуют хозяйственные постройки, подвалы, чердаки и прилегающую территорию. После обследования их возьмут под круглосуточную охрану, - сообщает Надежда Гришина, и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Напомним, в Орле будет работать 145 избирательных участков, восемь из них в больницах, стационарах, диспансерах и изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU