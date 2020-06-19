В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок
Инцидент произошел утром 19 июня
В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок. Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром, 19 июня, в Заводском районе Орла произошло ДТП. Дорогу не поделили две машины на пересечении улиц Маяковской и Нормандия-Неман.
Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на месте происшествия работали пожарные СПСЧ.
По предварительным данным пострадавших нет. Информация обновляется. «КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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