2020-06-19T16:08:43+03:00
Происшествия

В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок

Инцидент произошел утром 19 июня
Наталья Меркулова
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В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок. Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиВ Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок. Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром, 19 июня, в Заводском районе Орла произошло ДТП. Дорогу не поделили две машины на пересечении улиц Маяковской и Нормандия-Неман.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на месте происшествия работали пожарные СПСЧ.

По предварительным данным пострадавших нет. Информация обновляется. «КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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