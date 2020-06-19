2020-06-19T15:40:13+03:00
Общество

В Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам пота

Молодой человек хотел разобрать мотоцикл, но не успел
Наталья Меркулова
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В Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам потаВ Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам потаФото: Архив "КП"
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В Должанском районе полицейским удалось задержать 26-летнего парня, укравшего мотоцикл. Молодой человек хотел покататься на нем, но техника не завелась и тогда возник план разобрать ее на запчасти.

Инцидент произошел ночью. Предварительно выпив, орловец забрался в сарай и вручную вытащил мотоцикл. Свою добычу он спрятал в кустах, собираясь вскоре вернуться за ней, но подоспели хозяева. Они нашли его по следу из сарая.

Вскоре на место происшествия приехали и полицейские.

- Работала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего, а эксперт-криминалист изъял с мотоцикла потожировое вещество, которое могло принадлежать злоумышленнику. Его направили в Экспертно-криминалистический центр, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полученные результаты помогли установить личность воришки. Как выяснилось, он уже был ранее судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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