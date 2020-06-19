2020-06-19T15:06:48+03:00
Общество

На выходных в Орловской области резко ухудшится погода

В регионе ожидаются ливни с сильным ветром и градом
Наталья Меркулова
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На выходных в Орловской области резко ухудшится погодаНа выходных в Орловской области резко ухудшится погодаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие выходные в Орловской области резко изменится погода. По прогнозу регионально центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жителей региона ждут ливни с грозами, сильным ветром и местами даже с градом.

Начнется ухудшаться погода уже накануне, в пятницу. С 21 часа 19 июня по до вечера 20 июня на территории области будет переменная облачность. Ночью обойдется без сильного дождя, зато днем местами будут грозы.

В субботу ветер восточный 4-9 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в этот день прогреется ночью от +15° до +20°С, в светлое время суток от +26° до +31°С.

В воскресенье, 21 июня, столбики термометров покажут ночью около +20°С, днём +30°С. Вновь кратковременные дожди, а в отдельных районах ливни с градом и грозой. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11, местами порывы 15-20 м/с.

- В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением просим жителей региона соблюдать правила безопасности и быть максимально осторожными на дороге, не останавливаться во время грозы под деревья и плохо закрепленными конструкциями, - напоминают орловцам в пресс-службе Главного управления регионального МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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