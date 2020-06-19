Смертельное падение: в Орле две женщины упали с 14 этажа, скрываясь от полиции

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 18 июня, в микрорайоне «Болховский» в Орле две женщины упали с балкона 14 этажа многоэтажки на улице Генерала Лаврова. Инцидент произошел в районе шести часов вечера, снимки с места происшествия быстро облетели соцсети.

Как выяснилось сегодня, по всей вероятности, мать и дочь попытались скрыться от полиции, но сорвались и разбились насмерть. За несколько минут до рокового происшествия к ним на съемную квартиру вместе с хозяйкой жилья пришли сотрудники уголовного розыска Орловской области.

- В рамках расследования уголовного дела о краже была установлена возможная их причастность к преступлению. Оперуполномоченные позвонили в дверь и представились открывшей дверь женщине. В этот момент она попросила их подождать, так как якобы должна одеться, - пояснили «КП» в пресс-службе региональной УМВД России.

Затем женщина захлопнула дверь. Однако дождаться, когда она выйдет вновь, не получилось. Хозяйка открыла дверь своим ключом, но в квартире никого не оказалось. В это время тела разбившихся женщин уже лежали под балконом.

В настоящий время сотрудники УМВД России по Орловской области устанавливают всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU