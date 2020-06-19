2020-06-19T16:53:13+03:00
Происшествия

Смертельное падение: в Орле две женщины упали с 14 этажа, скрываясь от полиции

Погибших мать и дочь подозревали в краже
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 18 июня, в микрорайоне «Болховский» в Орле две женщины упали с балкона 14 этажа многоэтажки на улице Генерала Лаврова. Инцидент произошел в районе шести часов вечера, снимки с места происшествия быстро облетели соцсети.

Как выяснилось сегодня, по всей вероятности, мать и дочь попытались скрыться от полиции, но сорвались и разбились насмерть. За несколько минут до рокового происшествия к ним на съемную квартиру вместе с хозяйкой жилья пришли сотрудники уголовного розыска Орловской области.

- В рамках расследования уголовного дела о краже была установлена возможная их причастность к преступлению. Оперуполномоченные позвонили в дверь и представились открывшей дверь женщине. В этот момент она попросила их подождать, так как якобы должна одеться, - пояснили «КП» в пресс-службе региональной УМВД России.

Затем женщина захлопнула дверь. Однако дождаться, когда она выйдет вновь, не получилось. Хозяйка открыла дверь своим ключом, но в квартире никого не оказалось. В это время тела разбившихся женщин уже лежали под балконом.

В настоящий время сотрудники УМВД России по Орловской области устанавливают всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избирательные участки в Орле окажутся под круглосуточной охраной
В Заводском районе во время ДТП машина «легла» на бок
В Орловской области пьяного угонщик мотоцикла вычислили по следам пота
На выходных в Орловской области резко ухудшится погода
Смертельное падение: в Орле две женщины упали с 14 этажа, скрываясь от полиции
Орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по Мценску
Орловский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником
19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи
Орловцы могут предложить территории благоустройства на 2021 год
24 июня в небе над Орлом зажжется световая проекция
Генеральная уборка: в Орле вновь продезинфицировали вокзал
В Орловской области «ВАЗ» вылетел в заросли борщевика
В Орле запретили купание на центральном городском пляже
Орловцы смогут получить карту жителя Орловской области
В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией
Друг по переписке обокрал орловчанку на первом свидании
Орловские следователи начали проверку по факту гибели парня в Оке