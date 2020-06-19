2020-06-19T13:51:34+03:00
Общество

Орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по Мценску

Автомобиль, странно двигающийся по дороге, остановили сотрудники ГИБДД
Наталья Меркулова
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Без прав и пьяный: орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по МценскуБез прав и пьяный: орловец угнал у друга «Восьмерку» и поехал кататься по МценскуФото: Архив "КП"
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Во Мценске полицейские задержали 33-летнего водителя «Восьмерки», который странно двигался по дороге. Вскоре выяснилось, что мужчина пьян, водительских прав у него нет, а машину он угнал у заснувшего друга.

Инцидент произошел в районе 11 часов ночи. Амчанин отдыхал в гостях у приятеля. Вместе они выпили и через какое-то время тот заснул. Недолго думая, мужчина взял у него ключи и решил покататься по ночному городу на его машине, а потом вернуть на место пока тот не заметил.

На следующее утро владелец машины написал заявление в полицию об угоне.

- Мировой судья назначил амчанину административный арест на 10 суток по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Кроме того, на него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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