Орловский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником
Сегодня, 19 июня в областной администрации чествовали орловских медиков. Многие из них приняли участие в торжественном мероприятии по видеосвязи.
Накануне дня медицинских работников лучшим из них вручили Почетные грамоты и Благодарности губернатора и облсовета. Кроме того, звания «Почетный работник здравоохранения Орловской области» было торжественно присвоено врачу-анестезиологу-реаниматологу онкологического диспансера Геннадию Семенову и главной медицинской сестре больницы Боткина Людмиле Саниной.
- Профессия медицинского работника востребована людьми во все времена. Сегодня в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в очередной раз проявились лучшие профессиональные качества наших медиков, воспитанных в прекрасных традициях российского и советского здравоохранения, − подчеркнул глава региона Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU