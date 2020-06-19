Орловский губернатор поздравил медиков с профессиональным праздником

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:45:44+03:00

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Сегодня, 19 июня в областной администрации чествовали орловских медиков. Многие из них приняли участие в торжественном мероприятии по видеосвязи.

Накануне дня медицинских работников лучшим из них вручили Почетные грамоты и Благодарности губернатора и облсовета. Кроме того, звания «Почетный работник здравоохранения Орловской области» было торжественно присвоено врачу-анестезиологу-реаниматологу онкологического диспансера Геннадию Семенову и главной медицинской сестре больницы Боткина Людмиле Саниной.

- Профессия медицинского работника востребована людьми во все времена. Сегодня в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в очередной раз проявились лучшие профессиональные качества наших медиков, воспитанных в прекрасных традициях российского и советского здравоохранения, − подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU