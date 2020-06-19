2020-06-19T12:14:02+03:00
Общество

19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи

Сегодня в регионе подтвердились еще 74 новых случая COVID-19
Наталья Меркулова
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19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи19 июня: количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило 4 тысячи
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Сегодня, 19 июня, федеральный оперативный штаб официально подтвердил еще 74 новых случая COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе заболели уже 4003 человека.

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 19 июня

Динамика выздоровления от коронавируса в Орловской области на 19 июня

Почти половина заболевших уже успешно справилось с коронавирусом, излечилось и вернулось к нормальной жизни. Таким в нашей области 2 тысячи 64 человека.

Не выдержали испытания болезнью и скончались 45 орловцев.

География распространения коронавируса в Орловской области на 19 июня

География распространения коронавируса в Орловской области на 19 июня

Больше всего заболевших по- прежнему в Орле (1867), Мценском районе (497), Орловском (382), Ливнах и Ливенском районе (139) и Болховском районе (116).

ИСТОЧНИК KP.RU

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