24 июня в небе над Орлом зажжется световая проекция
24 июня, в день самого первого парада победителей на Красной Площади В Москве, небо над Орлом озарит световая проекция. Увидеть ее можно будет сразу в нескольких точках города.
Одну из световых проекций зажгут с крыши театра имена Тургенева, другую с ТМК «ГРИНН».
Напомним, 24 июня в Орле Парада Победы не будет. Праздничные мероприятия планируют провести без большого скопления людей и без ветеранов.
В этот день первые лица области вместе с военнослужащими из орловского военного гарнизона возложат цветы в сквере Танкистов. Кроме того, есть вероятность, что в этот день орловцы все же смогут увидеть пролет военных самолетов над городом.
ИСТОЧНИК KP.RU