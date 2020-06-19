24 июня в небе над Орлом зажжется световая проекция

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:42:04+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня, в день самого первого парада победителей на Красной Площади В Москве, небо над Орлом озарит световая проекция. Увидеть ее можно будет сразу в нескольких точках города.

Одну из световых проекций зажгут с крыши театра имена Тургенева, другую с ТМК «ГРИНН».

Напомним, 24 июня в Орле Парада Победы не будет. Праздничные мероприятия планируют провести без большого скопления людей и без ветеранов.

В этот день первые лица области вместе с военнослужащими из орловского военного гарнизона возложат цветы в сквере Танкистов. Кроме того, есть вероятность, что в этот день орловцы все же смогут увидеть пролет военных самолетов над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU