19 Июнь 2020 2020-06-19T10:17:57+03:00

Генеральная уборка: в Орле вновь продезинфицировали вокзал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сотрудники МЧС использовали для обработки пожарную автоцистерну с дезинфицирующий раствор

Изменить размер текста: A A

Вчера, 18 июня, в Орле вновь провели «генеральную уборку» на железнодорожном вокзале. Дезинфицирующую обработку провели сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.

Специалисты регионального МЧС подогнали к вокзалу спецтехнику и пожарную автоцистерну с дезинфицирующим средством. Обработку прошли помещение здания, переходные тоннели, перрон и платформы.

- Мероприятие проходило для обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей и работников вокзала. Меры по предупреждению распространения вирусных инфекций реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU