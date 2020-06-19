Генеральная уборка: в Орле вновь продезинфицировали вокзал
Вчера, 18 июня, в Орле вновь провели «генеральную уборку» на железнодорожном вокзале. Дезинфицирующую обработку провели сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.
Специалисты регионального МЧС подогнали к вокзалу спецтехнику и пожарную автоцистерну с дезинфицирующим средством. Обработку прошли помещение здания, переходные тоннели, перрон и платформы.
- Мероприятие проходило для обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей и работников вокзала. Меры по предупреждению распространения вирусных инфекций реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU