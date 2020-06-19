В Орловской области «ВАЗ» вылетел в заросли борщевика

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:56:32+03:00

Две отечественные легковушки не поделили дорогу в Хотынце

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Вчера, 18 июня, в районном центре Хотынецкого района Орловской области на дороги не разъехались два автомобиля «ВАЗ». В итоге один из них съехал в кювет с дороги и оказался в зарослях борщевика.

Инцидент произошел в районе восьми часов вечера на 60 км автодороги Болхов-"Орел-Витебск". 43-летний водитель «ВАЗ 21150» поворачивал налево на пересечение улиц Батова и Чапаева и не уступил дорогу встречному «ВАЗ 21074». Столкновения избежать не удалось.

- В результате аварии 43-летний водитель был доставлен в Хотынецкую ЦРБ, после осмотра дежурным врачом был отпущен домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU