19 Июнь 2020 2020-06-19T10:19:44+03:00

Вода здесь не соответствует норме по микробиологическим показателям

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В Орле запретили купание на центральном городском пляже на берегу Оки. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, вода здесь содержит повышенный микробиологический показатель, что может навредить здоровью купающихся.

Искупаться жители города смогут только в озеро Светлая жизнь. Водные процедуры на других водоемах (особенно в необорудованных местах) в областном центре под запретом. За его нарушение можно получить административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

- За соблюдением запрета будут следить сотрудники управления по безопасности городской администрации, инспекторы ГИМС и полиция, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, на этой недели купание на «диком пляже» на Оке закончилось гибелью 19-летнего парня, отдыхавшего с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU