Орловцы смогут получить карту жителя Орловской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:25:05+03:00

Устройство совместит в себе платежную карту, пропуск и проездной билет

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На Орловщине дали старт проекту «Карта жителя Орловской области». Новое устройство на базе национальной платежной системы совместит в себе функции проездного билета, электронной подписи, пропуска и идентификатора.

Губернатор региона Андрей Клычков уже утвердил Дорожную карту проекта и вскоре получить «умную карту». Вначале она будет использоваться для зачисления социальных выплат и станет проездным билетом для льготников. Затем ее функционал расширяют.

- На первом этапе картой смогут пользоваться жители региона, относящиеся к льготным категориям граждан. В дальнейшем, когда функции карты будут расширены, она станет полезным сервисом для каждого орловца. Получить Карту можно будет в любом банке, присоединившемся к проекту, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU