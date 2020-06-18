2020-06-18T17:42:58+03:00
Общество

В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией

Ежегодно им нужна терапия за 32 миллиона рублей, но денег в региональном бюджете нет
Наталья Меркулова
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В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Фото: пресс-служба обсоветаВ Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Фото: пресс-служба обсовета
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Сегодня, 18 июня, в Орле состоялось заседание комитета облсовета по здравоохранению. Депутаты подняли вопрос о финансировании лечения орловцев с тяжелым наследственным заболеванием - спинальной мышечной атрофией.

Дело в том, что год назад Министерством здравоохранения зарегистрировало первый лекарственный препарат, который может помочь людям со спинальной мышечной атрофией улучшить самочувствие и начать активную продуктивную жизнь. Правда, суммы для такой терапии заоблачные - 48 млн рублей в первый год и 32 млн рублей все последующие. При этом терапию прерывать нельзя.

В Орловской области живет пять человек с таким заболеванием, но денег в бюджете для того, чтобы обеспечить их препаратом, нет.

- Орловский областной Совета народных депутатов обратился в Правительство РФ и Государственную Думу с просьбой включить спинальную мышечную атрофию в перечень заболеваний, по которым обеспечение лекарствами идет за счет федерального бюджета, - рассказали «КП» в пресс-службе облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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