В Орле обсудили проблемы лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией
Сегодня, 18 июня, в Орле состоялось заседание комитета облсовета по здравоохранению. Депутаты подняли вопрос о финансировании лечения орловцев с тяжелым наследственным заболеванием - спинальной мышечной атрофией.
Дело в том, что год назад Министерством здравоохранения зарегистрировало первый лекарственный препарат, который может помочь людям со спинальной мышечной атрофией улучшить самочувствие и начать активную продуктивную жизнь. Правда, суммы для такой терапии заоблачные - 48 млн рублей в первый год и 32 млн рублей все последующие. При этом терапию прерывать нельзя.
В Орловской области живет пять человек с таким заболеванием, но денег в бюджете для того, чтобы обеспечить их препаратом, нет.
- Орловский областной Совета народных депутатов обратился в Правительство РФ и Государственную Думу с просьбой включить спинальную мышечную атрофию в перечень заболеваний, по которым обеспечение лекарствами идет за счет федерального бюджета, - рассказали «КП» в пресс-службе облсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU