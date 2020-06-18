Друг по переписке обокрал орловчанку на первом свидании
Виртуальное знакомство в интернете закончилось для орловчанки разочарованием и потерей вещей на крупную сумму. Девушка месяц общалась с поклонником в соцсетях, а затем пригласила его в гости.
Однажды вечером пара устроила домашнее застолье и отмечала долгожданную встречу. Правда, на утро возлюбленный по переписке исчез, прихватив с собой ее золотое кольцо, цепочку, сережки и мобильник. Где искать обманщика девушка не знала, а на телефон он не отвечал.
Девушка позвонила в полицию и вскоре к ней домой приехала следственно-оперативная группа вместе экспертом-криминалистом. Он снял отпечатки пальцев с бутылки. Вскоре выяснилось, что 40-летний мужчина приехал в Орле из Кромского района. Ранее он уже был судим.
- Сотрудники отдела уголовного розыска отыскали подозреваемого по адресу проживания. Мужчина сознался в преступлении. У него был обнаружен похищенный телефон, а золотые украшения он сдал в ломбард в Орле. Полицейские уже нашли и изъяли их, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас находится под подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU