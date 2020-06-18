2020-06-18T15:41:06+03:00
Происшествия

Орловские следователи начали проверку по факту гибели парня в Оке

Отдых компании друзей на берегу реки обернулся трагедией накануне 17 июня
Наталья Меркулова
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Орловские следователи начали проверку по факту гибели парня в ОкеОрловские следователи начали проверку по факту гибели парня в ОкеФото: Архив "КП"
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Орловские следователи начали доследственную проверку по факту гибели 19-летнего парня в Оке. Напомним, сегодня утром в реке в районе улицы Пятницкой водолазы извлекли его тело.

На данный момент в региональном СК России, установили, что молодой человек отдыхал друзей на берегу Оки вместе с друзья 17 июня. Когда он начал тонуть, товарищи попытались его спасти, но не смогли. В половину одиннадцатого вечера они позвонили по номеру «112» в оперативную экстренную службу и рассказала, что их друг утонул.

- На погибшем не было признаков насильственной смерти. Однако в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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