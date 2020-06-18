2020-06-18T15:08:16+03:00
Общество

На каких улицах в Орле запретят круглосуточную стоянку машин

В администрации города обсудили изменения в организации движения транспорта
Наталья Меркулова
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На каких улицах в Орле запретят круглосуточную стоянку машинНа каких улицах в Орле запретят круглосуточную стоянку машинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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16 июня в Орле на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучили, какие изменения ждут автолюбителей в уже в ближайшее время. Среди них оказался вопрос с парковкой.

Чтобы организовать уборку города планируют запретить стоянку в определенные часы. С 12 часов ночи до 6 утра оставлять транспорт будет запрещено на улицах Советской, Покровской, Революции и Степана Разина.

Кроме того, круглосуточно нельзя будет парковаться на улицах Раздольной (на участке между Кузнецова и Металлургов), Рощинской (на участке от Рощинской, 1 до Раздольной), 60-летия Октября (по стороне хореографической школы до пересечения с ул. Максима Горького) и Московской (от дома №65 до Герцена).

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» появятся на улице Максима Горького (на участке от дома №67 до пересечения с 60-летия Октября) и на улице Ростовской (напротив ТЦ «Горки»).

- Дополнительная парковка появится у ТЦ «Технопарк» вдоль переулка Маслозаводского. Заездной карман уже есть, осталось оборудовать его дорожными знаками, ограждениями и выделить машиноместо для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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