В Орловской области картофель поражает золотистая картофельная нематода

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:49:44+03:00

В орловской области фитосанитарный карантин ввели более чем на пяти гектарах земли Фото: Наталья Меркулова

Фитосанитарный карантин ввели более чем на пяти гектарах земли

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С началом сельхозхозяйственного сезона в Орловской области вновь обострилась ситуация с вредителями полезных растений. Во всех районах региона зафиксированы очаги распространения золотистой картофельной нематоды.

Маленький круглый червячок поселяется клубнях картофеля, любит он и баклажаны с томатах. От «работы» вредителя огородники могут потерять от 30 до 90% урожая.

- Карантинная фитосанитарная зона в Орловской области установлена на площади 5281,09 га. Практически все очаги распространения золотистой картофельной нематоды выявлены на приусадебных и садовых участках местных жителей. Это связано с тем, что граждане на своих участках занимаются постоянным, бессменным выращиванием картофеля, как монокультуры, - пояснили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Специалисты рекомендуют бороться с вредителем с помощью севооборота не реже чем раз в 4 года. Пока земля «отдыхает», на ней можно посадить многолетние травы, зерновые злаки, горох, капусту, чеснок, лук, огурцы, свеклу, кабачки.

ИСТОЧНИК KP.RU