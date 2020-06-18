Орловских врачей поздравят рисунками под окнами больницы Боткина

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:18:25+03:00

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В пятницу, 19 июня, участники студенческих отрядов и волонтеры-медики поздравят орловских врачей на их рабочем месте, но на самом безопасном расстоянии. Активисты планируют сделать поздравительные рисунки перед окнами городской больницы имени Боткина в Орле.

Напомним, День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году он выпал на 21 июня. В связи с праздничным событием общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» запускает акцию под хештегами #СпасибоВрачам, #СпасибоБойцамСМО и #РСО.

Принять участие в событие может любой желающий, просто нужно разместить поздравления с Днем медицинского работника в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU