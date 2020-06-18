2020-06-18T12:56:16+03:00
Происшествия

В Орле утонул 19-летний парень, купавшийся в Оке

Трагедия произошла в районе Пятницкой улицы
Наталья Меркулова
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В Орле утонул 19-летний парень, купавшийся в Оке. Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиВ Орле утонул 19-летний парень, купавшийся в Оке. Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня утром, 18 июня, орловские водолазами из поисково-спасательной службы нашли и извлекли из Оки тело 19-летнего парня. Молодой человек купался в районе Пятницкой улицы города.

Сообщение о том, что реке утонул человек, поступило телефон экстренной службы накануне, около половины одиннадцатого вечера. К месту происшествия незамедлительно была направлена поисково-маневренная группа, одна достать утонувшего удалось только сегодня. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

- Мы напоминаем, купальный сезон начнется на орловских водоемах только с 20 июня. Соблюдение элементарных правил поведения у воды – это гарант вашей безопасности. Не купайтесь в необорудованных местах и обязательно не теряйте бдительность, следите за своим самочувствием и никогда не заходите в воду после употребления алкоголя, - обращаются сотрудники регионального ГУ МЧС России к орловцам.

К слову, в областном центре это уже не первый случай, когда неосторожность на воде могла привести к гибели. На минувшей недели в районе Центрального городского пляжа едва не утонул подросток и 18-летняя девушка. К счастью, рядом оказались спасатели, вытащившие их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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