2020-06-18T12:32:11+03:00
Общество

На местном референдуме для орловцев расширят возможность голосования из дома

Депутаты облсовета назвали причины, по которым можно голосовать вне избирательного участка
Наталья Меркулова
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Депутаты Орловского облсовета назвали причины, по которым можно голосовать вне избирательного участка. Фото: пресс-служба облсоветаДепутаты Орловского облсовета назвали причины, по которым можно голосовать вне избирательного участка. Фото: пресс-служба облсовета
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В среду, 17 июня, в Орле прошло заседание комитета по местному самоуправлению и регламенту облсовета. Одной из основных тем обсуждения стали выборы в органы местного самоуправления и участие в местных референдумах.

Депутаты выступили с инициативой расширить список причин, по которым орловцы могут голосовать вне избирательных участках. Помимо людей имеющих проблемы со здоровьем или инвалидность, такую возможность могут получить те, кто ухаживают за ними или просто имеют на это уважительную причину.

- Кроме того, законопроект предлагает изменения при оформлении подписного листа. Теперь помимо проставления подписи и даты, участник референдума в подписном листе должен собственноручно вписывать свои фамилию, имя и отчество, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Как пояснили «Комсомолке» в региональной Избирательной комиссии, подобная корректировка регионального закона обусловлена изменения 23 мая 2020 года в № 67-ФЗ от 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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