С начала пандемии в Орловской области излечились почти 2 тысячи человек
За минувшие сутки число выздоровевших превысило число заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Орловской области число выздоровевших превысило число заболевших коронавирусом
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Сегодня, 18 июня, региональный оперативный штаб сообщил о динамике ситуации с коронавирусом. Уже два дня число выздоровевших превышает число заболевших.
На сегодняшний день подтверждено еще 71 новый случай COVID-19, излечились и выписались из больниц 77 человек. Таким образом, за весь период пандемии заболели 3929 орловец, из них 1945 выздоровели и еще 44 умерли.
Больше всего случаев заражения продолжают регистрировать в Орле (1836), Мценском районе (492), Орловском районе (373) Болховском районе (115) и в Урицком районе (89).
ИСТОЧНИК KP.RU