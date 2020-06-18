С начала пандемии в Орловской области излечились почти 2 тысячи человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:06:41+03:00

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Сегодня, 18 июня, региональный оперативный штаб сообщил о динамике ситуации с коронавирусом. Уже два дня число выздоровевших превышает число заболевших.

На сегодняшний день подтверждено еще 71 новый случай COVID-19, излечились и выписались из больниц 77 человек. Таким образом, за весь период пандемии заболели 3929 орловец, из них 1945 выздоровели и еще 44 умерли.

Больше всего случаев заражения продолжают регистрировать в Орле (1836), Мценском районе (492), Орловском районе (373) Болховском районе (115) и в Урицком районе (89).

ИСТОЧНИК KP.RU