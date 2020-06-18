18 Июнь 2020 2020-06-18T11:05:41+03:00

Орловец попытался дать взятку полицейскому и попал под уголовное дело Фото: Архив "КП"

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Орловские следователи возбудили уголовное дело на 49-летнего жителя Троснянского района, который пытался дать взятку полицейскому. Мужчина таким образом рассчитывал «замять» нарушение им правил дорожного движения, уже имея административное наказание за это.

17 июня возле здания отдела полиции орловец попытался дать 11 тысяч рублей старшему дознавателю ОМВД России по Троснянскому району. Однако сотрудники полиции пресекли преступление.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU