2020-06-18T10:51:12+03:00
Общество

Орловец остался без 11 тысяч рублей на карте, уснув в незнакомой компании

Бурное застолье обернулось кражей во Мценске
Наталья Меркулова
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Орловец остался без 11 тысяч рублей на карте, уснув в незнакомой компанииОрловец остался без 11 тысяч рублей на карте, уснув в незнакомой компанииФото: Архив "КП"
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В Орловской области очередное алкогольное застолье местных жителей закончилось кражей. Инцидент произошел во Мценске, когда у амчанина гулял в гостях с малознакомой ему компанией.

Выпив, мужнина мирно заснул, а когда проснулся понял, что его обворовали. На месте не было банковской карты, с которой кто-то уже успел снять более 11 тысяч рублей. Разбираться в произошедшем пришлось полиции.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Оперативники просмотрели записи с камеры видеонаблюдения банкомата, в котором были сняты деньги. Благодаря этому была установлена личность подозреваемого в хищении, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Воришкой оказался 40-летний мужчина, отдыхавший в тот день вместе с владельцем карты. В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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