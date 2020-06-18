В Орловской области возобновят плановый прием в стоматологиях

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:32:22+03:00

Посетить врача можно будет по предварительной записи с 29 июня

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Вчера, 17 июня, в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области озвучил окончательный календарный график снятия ограничений на работу ранее закрытых или ушедших на «удаленку» организаций. Отдельно глава региона остановился на работе медицинских организаций.

В частности, долгожданное для многих орловцев открытие стоматологий состоится 29 июня. Напомним, ранее можно было обратиться за помощью только с острой болью. Теперь возобновится консультативный и плановый прием пациентов врачами.

Кроме того, с 22 июня разрешат проводить плановый амбулаторно-поликлинический прием, проведение обследования пациентов, направляемых для лечения в федеральные центры, и диспансерное наблюдение. С 18 июня возобновится плановая вакцинация детей.

- Прием врачами учреждений здравоохранения будет осуществляться по предварительной записи. При этом должны строго соблюдаться противоэпидемические требования. В частности, это соблюдение социальной дистанции, проведение дезинфекции, использование средств индивидуальной защиты и другие меры, - пояснил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU