18 Июнь 2020 2020-06-18T10:15:44+03:00

В Заводском районе Орла под жилым домом горел подвал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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В среду, 17 июня, в Заводском районе Орла на улице Яблочной произошел пожар. Эпицентром возгорания стал подвал в одном из жилых домов.

Инцидент произошел в районе 17.40 вечера. Жильцы, почувствовавшие острый запах гари и увидев черный дым, сообщили о возгорании в пожарно-спасательную службу. Вскоре на место происшествия выехали сотрудники ПСЧ-3 и СПСЧ.

В Заводском районе Орла на улице Яблочной произошел пожар 17 июня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Во время тушения огня стало ясно, что в подвале горят строительные материалы.

- Строительные материалы полностью выгорели. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU