Орел присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти»

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:58:08+03:00

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22 июня, в День памяти и скорби, в Орле состоится акция «Свеча памяти». Ровно в четыре часа утра на четырех городских площадках зажгут свечи, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Событие состоится на территории сквера Танкистов, сквера Гуртьева, сквера Героев-комсомольцев и стелы «Орел – город воинской славы». Кроме того, каждый желающий сможет присоединить в акции онлайн на сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ, где будет показана карта свечей памяти.

- С 15 по 22 июня на сайте любой пользователь может «зажечь» свечу памяти, поделиться этой информацией с друзьями в соцсетях и пригласить их к участию в акции. Также на сайте можно увидеть, сколько свечей памяти было «зажжено» по всей стране и «зажечь» памятную свечу для жителей других стран, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, в этот же день состоится Всероссийская Минута молчания в 12:15 часов. На мгновение прервется телевещание, остановится транспорт и стихнет шум магазинов.

Памятные события пройдут во всех районах Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU