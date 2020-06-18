2020-06-18T09:33:57+03:00
Происшествия

Под Орлом парень на мопеде сбил 11-летнюю девочку

Ребенку понадобилась госпитализация
Наталья Меркулова
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Под Орлом парень на мопеде сбил 11-летнюю девочку. фото: Госавтоинспекция Орловской областиПод Орлом парень на мопеде сбил 11-летнюю девочку. фото: Госавтоинспекция Орловской области
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Вчера вечером, 17 июня, в поселке Нарышкино Урицкого района 19-летний водитель без прав сел за руль мопеда и сбил ребенка. Происшествие случилось в половину одиннадцатого вечера на улице Некрасова.

11-летняя девочка шла по правому краю дороги, когда в районе дома №3 на нее вылетел мопед «Орион».

- На ребенке не было световозвращающих элементов. В результате аварии девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в Детскую клиническую больницу в областном центре, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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