Под Орлом парень на мопеде сбил 11-летнюю девочку
Вчера вечером, 17 июня, в поселке Нарышкино Урицкого района 19-летний водитель без прав сел за руль мопеда и сбил ребенка. Происшествие случилось в половину одиннадцатого вечера на улице Некрасова.
11-летняя девочка шла по правому краю дороги, когда в районе дома №3 на нее вылетел мопед «Орион».
- На ребенке не было световозвращающих элементов. В результате аварии девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в Детскую клиническую больницу в областном центре, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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