Купальный сезон в Орловской области официально стартует 20 июня

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

17 июня в Орле прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В центре внимания региональных властей и сотрудников МЧС России оказался купальный сезон.

Несмотря на летнюю жару, купаться в орловских водоемах было официально запрещено из-за санитарно-эпидемиологической обстановки и действия ограничений по коронавирусу. Однако теперь принято решение открыть сезон с 20 июня.

Приемка 31 из 38 пляжей прошла успешно и на них разрешено купаться.

- Основными причинами гибели людей на водоемах, являются личная неосторожность граждан и купание в необорудованных местах. Мы призывает всех жителей области не купаться на диких пляжах, учитывать свое состояние здоровья и не заходить в воду после употребления алкоголя, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU