Орловским предпринимателям пора оформлять безвозвратный грант за май

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:13:45+03:00

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Такая помощь предусмотрена для малых и средних предприятий из списка пострадавших отраслей. Список ОКВЭДов, по которым определяется статус компании как особо пострадавшей, обновлялся не единожды. Проверить право компании на получение субсидий можно на сайте ФНС: https://service.nalog.ru/subsidy/, там же подаётся заявление. Для получения денег за май, важно отправить документы не позднее 30 июня. За бесплатными консультациями по всем мерам антикризисной поддержки обращайтесь в центр "Мой бизнес": (4862) 44-30-20.

https://service.nalog.ru/subsidy/

ИСТОЧНИК KP.RU