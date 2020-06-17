Орловца поймали на краже из чужого сарая, а он через 5 дней повторил вылазку

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:55:13+03:00

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Житель Залегощенского района дважды обворовал один и тот же сарай в одной из деревень. 50-летнего мужчину даже не остановило то, что до этого он уже попал под уголовное дело.

Воришка не мелочился, забрал все, что попало под руку – посуду, одежду, обогреватели, провода. Но с первого раза все захватить с собой не смог, вот и решил наведаться еще раз через пять дней. На этот раз он приметил удлинители со светильниками и алюминиевые кастрюли.

Полицейские вскоре смогли найти покупателей, которым мужчина успел продать ворованный товар.

- В отношении гражданина возбуждено второе уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Оба дела будут соединены в одно производство. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU