Бригады орловских МУПов вышли на покос травы в облцентре
На минувшей неделе в Орле начался покос травы. Бригады орловских МУПов – Спецавтобазы, «Зеленстроя» и «ЖРЭП (Заказчик)» - начали очищать от бурьяна историко-литературный квартал, скверы и улицы города.
Сегодня, 17 июня, покос запланирован вдоль улиц Игнатова, Октярьской, 3-й Курской, Авиационной, Раздольной, Рощинской, Карачевском шоссе и переулке Карачевском, Привокзальной площади и в сквере Калинникова.
- До конца недели планируется покосить траву в скверах имени Академика Фомина, имени Иванова, «Автовокзальном», сквере имени Ветеранов, Десантников и на бульваре Космонавтов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»