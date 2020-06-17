17 Июнь 2020 2020-06-17T16:17:17+03:00

Бригады орловских МУПов вышли на покос травы в облцентре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От зеленых зарослей очистят историко-литературный квартал, скверы и улицы

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На минувшей неделе в Орле начался покос травы. Бригады орловских МУПов – Спецавтобазы, «Зеленстроя» и «ЖРЭП (Заказчик)» - начали очищать от бурьяна историко-литературный квартал, скверы и улицы города.

Сегодня, 17 июня, покос запланирован вдоль улиц Игнатова, Октярьской, 3-й Курской, Авиационной, Раздольной, Рощинской, Карачевском шоссе и переулке Карачевском, Привокзальной площади и в сквере Калинникова.

- До конца недели планируется покосить траву в скверах имени Академика Фомина, имени Иванова, «Автовокзальном», сквере имени Ветеранов, Десантников и на бульваре Космонавтов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU