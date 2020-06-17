В Орле пройдет чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:51:40+03:00

В Орле пройдет онлайн-чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров Фото: Наталья Меркулова

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25 июня в Орловской области стартует Седьмой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Состязания впервые пройдут в дистанционном онлайн формате.

Показать свои навыки владения компьютером и Интернетом смогут команды в возрасте от 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). В каждой команде будет по два участника, среди которых уверенный пользователь, а другой начинающий.

В Чемпионате команды смогут продемонстрировать умение работать с поисковой системой Яндекс, на сайте Пенсионного фонда, интернет-сервисами, а также выполнить задание по информационной безопасности и презентацию «Семейные истории Великой Победы».

- Четыре победителя дистанционно представят Орловскую область на X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров 9 июля в Москве, - рассказали «КП» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU