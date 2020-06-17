В Орле дело о хищении пяти миллионов рублей у банка передали в суд
Орловские следователи закончили расследование уголовного дела о мошеннической схеме, которую провернули бывший полицейский и бывший главный специалист отдела патриотического воспитания областной администрации.
Алчный правоохранитель и чиновник оформили подставную фирму на безработного орловца и с ее помощью заключили с банком договор о сотрудничестве, а затем от его имени оформили фиктивные кредитные договоры с 70 людьми. В результате они завладели более чем 5 миллионами рублей.
- В настоящее время уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU