В Орле дело о хищении пяти миллионов рублей у банка передали в суд

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:16:38+03:00

В Орле на скамье подсудимых за мошенничество окажутся экс-полицейский и бывший чиновник Фото: Архив "КП"

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Орловские следователи закончили расследование уголовного дела о мошеннической схеме, которую провернули бывший полицейский и бывший главный специалист отдела патриотического воспитания областной администрации.

Алчный правоохранитель и чиновник оформили подставную фирму на безработного орловца и с ее помощью заключили с банком договор о сотрудничестве, а затем от его имени оформили фиктивные кредитные договоры с 70 людьми. В результате они завладели более чем 5 миллионами рублей.

- В настоящее время уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU