Орловские водители стали чаще садиться за руль пьяными

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:55:22+03:00

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16 июня в Орле прошло заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В центре внимания оказалась статистика ДТП с начала года по май.

По данным озвученным Юрием Капустиным, начальника отдела ГИБДД по городу, число аварий в областном центре уменьшилось на 20% и составило 95 происшествий. Однако среди них за пять месяцев 2020 года резко возросло число ДТП с участием нетрезвых водителей. Прирост сразу 65%.

- На сегодняшний день штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишают прав на срок от полутора до двух лет, но, к сожалению, это не всегда останавливает автолюбителей от опасного искушения судьбы, - пояснил начальника отдела ГИБДД по городу Орлу.

ИСТОЧНИК KP.RU