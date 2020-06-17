Орловец, своровавший дизтопливо на 2 миллиона рублей, отправится в тюрьму

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:59:23+03:00

Мужчина сливал топливо из магистрального нефтепровода и прятал у себя в ангаре

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В Орловской области на пять лет в исправительной колонии и штраф в 200 тысяч рублей осудили местного жителя, сливавшего дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода.

Около месяца в 2017 году мужчина откачивал горючее в специальную емкость, прятал в своем ангаре, а затем перекачивал в бензовозы и продавал. Однако вскоре его вычислили и задержали. Ущерб об врезки в трубу и похищенное топливо составил более 2 млн рублей.

В Орловском районном суде мужчина признал свою вину частично, оправдываясь тем, что украл меньше, чем ему приписывают. Аргумент оказался неподверженным и 28 февраля 2020 года его осудили на пятилетний срок и штраф.

- 16 июня судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда с выводами районного суда согласилась. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU